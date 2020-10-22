Путин: странам ШОС нужно развивать медицину с упором на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a18c3b26-1442-11eb-92a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин назвал проект ШОС+ полезным, так как Москва выступает за развитие всестороннего сотрудничества между странами объединения.

Укрепление отношений с партнёрами по Шанхайской организации сотрудничества — один из стратегических приоритетов российской внешней политики. Наша страна, председательствующая в этом году в ШОС, выступает за наращивание всего комплекса многоплановых связей в рамках этого объединения, а также за углубление его взаимодействия с другими членами международного сообщества, — цитирует ТАСС приветствие Путина Международному межпартийному форуму ШОС+.

Руководитель РФ также отметил необходимость государствам ШОС развивать систему здравоохранения с упором на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Накануне специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) оценили изменения в экономике РФ под влиянием ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Группа учёных провела масштабное исследование, которое описывает состояние госуправления, экономики и общества во время эпидемии COVID-19 в нашей стране в период с марта по август 2020 года.

Авторы считают, что Россия смогла предотвратить взрывное распространение заболевания и избежать кризиса, связанного с оказанием медицинской помощи. Что касается экономической составляющей проблемы, правительство сумело принять эффективные антикризисные меры. В частности, отмечается, что было сформировано три пакета поддержки экономики, при этом их стоимость на 1 июля составила 2,7% ВВП — меньше, чем во многих развитых странах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление экономики не только в нашей стране, но и в мире в условиях пандемии коронавируса неустойчиво. Как сообщал NEWS.ru, глава государства предупредил о возможных новых проблемах.