Путин разрешил отложить годовые собрания акционеров на осень

https://static.news.ru/photo/d83d239e-78c8-11ea-9422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские компании в 2020 году смогут перенести годовые собрания акционеров с мая-июня на любое время до конца сентября, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.

Максимальный срок опубликования годовой и консолидированной годовой финансовой отчётности увеличился со 120 до 210 дней с окончания 2019-го, за который будут отчитываться компании. Время публикации промежуточных отчётов увеличилось с 60 до 180 дней.

Закон упростил процедуру выкупа акций публичными компаниями и перенёс на 1 января 2021 года последний срок, когда акционерные общества (АО) с признаками публичности смогут переоформиться в ПАО или изменить названия.

По информации «Интерфакса», поправки в корпоративное законодательство стали ответом властей на кризис, вызванный вспышкой коронавирусной инфекции в России и падением курса национальной валюты.

Как писал NEWS.ru, ограничения по коронавирусу вынудили Кремль задуматься о переносе единого дня голосования на декабрь или 2021 год. Под угрозой срыва оказались выборы 18 губернаторов, 11 региональных заксобраний и 22 городских дум.