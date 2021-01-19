Путин рассказал о снижении темпов газификации страны

https://static.news.ru/photo/570dea32-5a4b-11eb-962b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Темпы газификации территории России снизились на определённом этапе, что породило много вопросов у жителей страны относительно планов газификации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Вопросы газификации всё время находятся в центре вашего внимания, тем не менее в какой-то момент темпы снизились. Вопросов на этот счёт у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России, — цитирует ТАСС российского президента.

Путин напомнил, что «Газпром» проводит работы вместе с регионами, а также добавил, что планы развития магистральной инфраструктуры должны быть связаны с доведением ресурсов до конечного потребителя. Российский президент назвал газификацию основой темой встречи с Миллером.

Ранее в правительстве заявили о планах утвердить в ближайшее время дорожную карту по газификации населённых пунктов в российских регионах. По словам вице-премьера Александра Новака, на сегодняшний день Россия уже входит в топ-3 стран мира по доле населённых пунктов, подключённых к газу. Он оценил общий уровень газификации в стране в 71,4% от общего числа населённых пунктов.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер Александр Новак рассказал в начале января, что мировой рынок газа восстановился практически в полном объёме, в настоящее время фиксируется рост спроса и стоимости на этот энергоресурс. Он также сообщил, что в конце 2020 года наблюдалось «существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции». При этом Новак добавил, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году падение спроса на газ в целом по миру составило 3%.