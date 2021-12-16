Путин рассказал о работе над проектом газопровода через Монголию в Китай

Проработка проекта газопровода из России в Китай через Монголию продвигается успешно. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров. По его словам, технико-экономическое обоснование (ТЭО) этого трубопровода будет готово в ближайшие недели, передаёт ТАСС.

В практической проработке — проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается, и двигается успешно. Уже определены маршрут, протяжённость и другие параметры, готовится технико-экономическое обоснование, — заявил он.

5 декабря 2019 года «Газпром» и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Весной текущего года был утверждён технико-экономический анализ проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток», который станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2».

Ранее сообщалось, что «Газпром» и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода «Союз Восток».