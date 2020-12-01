Путин призвал нарастить выпуск малотоннажной химической продукции

https://static.news.ru/photo/d348d3c0-33f2-11eb-80e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разработать комплекс мер по развитию производства мало- и среднетоннажной химической продукции до 2030 года.

На совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли глава государства распорядился увеличить объём выпуска малотоннажной и среднетоннажной продукции на 70% по сравнению с показателем 2020 года. По словам Путина, необходимо прежде всего определить перечень приоритетных проектов, которые окажут комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и будут обладать широким мультипликативным эффектом.

Такие проекты — с учётом важности для национальной экономики — должны пользоваться и особой поддержкой со стороны государства. Они создают новые рабочие места, являются точками роста для целых регионов, — цитирует президента РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, Путин отметил перспективы отечественных предприятий нефтегазохимической отрасли. По словам президента, у российских компаний есть все шансы занять ниши на глобальном рынке. Государство окажет бизнесу поддержку. Предполагается реализация в сфере нефтегазохимии проектов с общим объёмом инвестиций в 5 трлн рублей.