Путин предрёк рост спроса на газ и нефть до 2045 года

Мировой спрос на природный газ продолжит расти до 2045 года, как и потребление нефти. Этому, в частности, будет способствовать замещение угля газом, который является более экологичным видом топлива, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, международные эксперты полагают , что с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно. Спрос на природный газ также продолжит расти более высокими темпами — свыше 1% в год. В то же время начнёт падать спрос на уголь, место которого в мировом энергобалансе займёт тот же газ как более экологически чистый вид топлива.

Как полагают международные эксперты, в ближайшие пять лет спрос на уголь, особенно в странах Юго-Восточной Азии, немного возрастёт, <...> на горизонте 10–15 лет стабилизируется, а дальше этот спрос начнёт снижаться, — предрёк Путин.

Ранее стоимость энергетического угля в Европе выросла на 16,5%, достигнув $232,2 за тонну. Это максимум за последние 20 лет. Подорожание угля ускорилось в конце сентября вслед за стремительным увеличением стоимости природного газа и дефицита предложения угля на рынке Европы. При этом спрос на уголь в северо-западной части Европы продолжает расти. Это объясняется тем, что доля угольной генерации в европейских странах значительно меньше, чем производство электроэнергии на газовых ТЭС.