Путин предложил странам АТР наработки в сфере цифровизации экономики

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Россия готова предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) свои наработки в сфере цифровизации экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

По словам главы государства, Россия приветствовала выдвинутую два года назад Сингапуром инициативу «умных городов». Для её исполнения в странах АТР будут применяться передовые городские технологии. Путин отметил, что цифровизация экономики и внедрение высокотехнологичных решений для улучшения жизни людей имеют важное значение для всех стран АТР.

Со своей стороны, можем предложить (странам АТР. — NEWS.ru) собственные современные технологические наработки в этой области, — цитирует его РИА Новости.

Путин добавил, что в России также многое делается для развития этой сферы. Страна занимает седьмое место в мире по показателю вовлечённости людей в цифровую экономику. При этом большое количество услуг и инструментов поддержки граждан уже переведено в онлайн-формат.

Как писал NEWS.ru, Путин поручил к маю 2021 года проработать возможность создания рейтингов, которые будут отображать уровень цифровизации органов исполнительной власти в регионах и на федеральном уровне.

Ответственными за реализацию проекта назначены губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава кабинета министров Михаил Мишустин.