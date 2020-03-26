https://static.news.ru/photo/9be78a8c-6f73-11ea-bad6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин предложил главам государств — участников «Большой двадцатки» (G20) подумать о формировании фонда помощи странам, страдающим от коронавируса. Виртуальный саммит прошёл 26 марта 2020-го.

Лидер добавил, что пандемия COVID-19 может обернуться более тяжёлыми последствиями, чем экономический кризис 2008–2009 годов, пишет ТАСС.

По мнению президента, показатели безработицы также превысят данные этих годов.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский лидер Си Цзиньпин призвал страны «Большой двадцатки» (G20) отменить налоговые пошлины для международной торговли, чтобы стимулировать экономику в кризисной ситуации.