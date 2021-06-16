Путин: после введения ограничений США потеряли не меньше России

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Президент России Владимир Путин, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с Соединёнными Штатами, заявил, что после введения ограничений в этой сфере США потеряли не меньше, чем РФ, передаёт РИА Новости.

Это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений. Думаю, что после введения определённых ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия, — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Глава государства добавил, что американские компании ушли из РФ с потерями и отдали бизнес в руки других.

Американцы ушли некоторые с потерями. Отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран. Ну, зачем? Смысла практически никакого, а потери есть, — сказал Путин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью американской телекомпании CNBC, что рестрикции США несут постоянный риск для российской финансовой системы, но резервы РФ «достаточно велики» и диверсифицированы, чтобы выдержать их. Она также отметила, что резервы Москвы «достаточно велики, чтобы выдержать развитие любых финансовых и геополитических сценариев». Именно поэтому они носят «крайне диверсифицированный характер».

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции Путина.