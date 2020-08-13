Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

https://static.news.ru/photo/80dd22ea-dd57-11ea-b3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Интер РАО» демонстрирует очень хорошие показатели по вводу новых мощностей в последние годы. Об этом 13 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором предприятия Борисом Ковальчуком.

Глава государства отметил, что «Интер РАО» занимает четвёртое место в стране по выработке электроэнергии и тепловой энергии.

С 2018 года ввели в эксплуатацию свыше 6 гигаватт мощности. Это очень хорошие показатели, — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «Интер РАО» в данное время является единственным поставщиком электроэнергии за рубеж и, если это необходимо, приобретает электроэнергию за границей.

Ранее NEWS.ru писал, что РФ запустила Прегольскую газовую станцию стоимостью 36 миллиардов рублей и мощностью 455,2 мегаватта. Это самая крупная из четырёх станций, которые строятся на случай отделения Прибалтики от энергосистемы России и для снижения зависимости анклава от экспорта-импорта по литовскому направлению. Оператор проекта «ИнтерРАО» считает, что с вводом в эксплуатацию трёх газовых электростанций энергосистема Калининградской области стала независимой от экспортно-импортных поставок электроэнергии, увеличила свою манёвренность и надёжность.