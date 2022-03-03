Путин подписал указ о льготах для IT-компаний

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в стране. Он предусматривает ряд новых льгот для отечественных компаний, работающих в данной сфере. Согласно документу, они будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Компании смогут на выгодных условиях получать кредиты на продолжение работы и новые проекты. Ставка по таким кредитам составит не более 3%. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, IT-компаниям будут выделяться средства на улучшение жилищных условий работников и повышение им зарплаты. Наряду с этим будет упрощена процедура трудоустройства иностранцев в такие компании и получение ими вида на жительство. Россияне, работающие в IT-компаниях, получат отсрочку от призыва в армию.

О предоставлении льгот предприятиям IT-сферы говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркивал, что важно не допустить снижения темпов развития отрасли в России даже в условиях санкций. По его словам, необходимо обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование инфраструктуры и сохранить кадровый потенциал.

Ранее СЕО компании «Сиксхэндс» Георгий Крайчик заявил, что программисты могут уехать из России из-за проблем с дальнейшим заработком. Финансовые сложности спрогнозировать пока сложно, но многие сотрудники работают на зарубежные рынки, отметил он.