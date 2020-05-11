Путин: нужно исполнять принятые меры по поддержке занятости

https://static.news.ru/photo/d8156e9e-9399-11ea-a42b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Власти продолжат исполнения ранее принятых мер по поддержке занятости населения в условиях пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Наша главная задача — максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также работать на опережение. Ведь квалифицированные кадры, так же, как и созидательная энергия самих предпринимателей, — это капитал в развитие страны, и нам его необходимо сберечь. Поэтому уже принятые меры по поддержке экономики, в первую очередь, направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, нужно, безусловно, исполнять, — отметил глава государства в обращении к россиянам, посвящённом санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса. По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Всё будет проходить в несколько этапов. Кроме того, российский лидер продлил полномочия глав субъектов из-за ситуации с распространением нового заболевания.