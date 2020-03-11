https://static.news.ru/photo/7edc7d88-6435-11ea-94c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Согласно данным ЦБ РФ, чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2019 году снизился на 57,6% по сравнению с 2018-м и составил $26,7 млрд.

Глава государства также отметил усилия властей по улучшению условий ведения бизнеса в стране. Он указал на то, что в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business — 2020 Россия поднялась на 28-е место, хотя ещё несколько лет назад пребывала во второй сотне.

Продвинулись на порядок, — сказал президент в интервью ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Магаданская, Сахалинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский округ, Татарстан.