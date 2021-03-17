Путин: критической ситуации с задержкой зарплат удалось не допустить

https://static.news.ru/photo/7c6bd744-8719-11eb-b7c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на пандемию коронавируса, в России удалось предотвратить критическую ситуацию с задержкой заработных плат. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

По его словам, проблем с этим вопросом не возникло, несмотря на сложную ситуацию в экономике, которая была вызвана кризисом.

Несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек в оплате труда, — подчеркнул Путин, слова которого приводит ТАСС.

Глава страны отметил, что по его данным, благодаря принятым мерам сотрудникам предприятий выплатили около 22 млрд рублей долгов по зарплате.

Между тем, первые места в списке регионов России по количеству доступных для соискателей вакансий заняли Москва, Подмосковье и Красноярский край. Об этом сообщили представители Роструда, ссылаясь на данные от специалистов портала «Работа в России», сообщал NEWS.ru.