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Экономика

Путин: критической ситуации с задержкой зарплат удалось не допустить

14:53, 17 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на пандемию коронавируса, в России удалось предотвратить критическую ситуацию с задержкой заработных плат. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

По его словам, проблем с этим вопросом не возникло, несмотря на сложную ситуацию в экономике, которая была вызвана кризисом.

Несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек в оплате труда, — подчеркнул Путин, слова которого приводит ТАСС.

Глава страны отметил, что по его данным, благодаря принятым мерам сотрудникам предприятий выплатили около 22 млрд рублей долгов по зарплате.

Между тем, первые места в списке регионов России по количеству доступных для соискателей вакансий заняли Москва, Подмосковье и Красноярский край. Об этом сообщили представители Роструда, ссылаясь на данные от специалистов портала «Работа в России», сообщал NEWS.ru.

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