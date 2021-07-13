Путин и Лукашенко обсудили выплату кредитов

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг. Об этом он сказал в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин назвал Белоруссию надёжным партнёром и добавил, что товарооборот между государствами растёт. В этом году показатель увеличился на 37%. Лукашенко, в свою очередь, заверил Путина, что Белоруссия будет выполнять свои обязательства по кредитам, несмотря на возникающие трудности и санкции.

В финансовом отношении нам всегда было непросто — вы же понимаете почему. Здесь поддержка была очень серьёзная со стороны России, но свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые нам выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило, — произнёс Лукашенко.

Переговоры российского и белорусского президентов проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что в ходе встречи «главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».