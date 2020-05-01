Промсвязьбанк закончил процесс присоединения Связь-банка

https://static.news.ru/photo/1201720a-8bbc-11ea-b3ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеграция Промсвязьбанка (ПСБ) со Связь-банком завершена. Активы ПСБ после этого выросли более чем на 200 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Начатая в прошлом году интеграция Связь-банка на базе ПСБ завершена успешно. В результате присоединения активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд руб., капитал увеличится на 22 млрд руб., — сказано в сообщении.

В рамках процесса за короткий срок были объединены клиентские базы, перестроены бизнес-процессы и централизация IT-инфраструктуры. Отмечается, что ПСБ будет работать с клиентами Связь-банка по действующим договорам на прежних условиях, передаёт ТАСС.

Теперь ПСБ получил к своей сети офисов ещё 24 дополнительные точки продаж в 12 регионах России. Теперь в неё входит 325 отделений по всей стране.

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