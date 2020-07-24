Производство вина в Италии оказалось под угрозой

https://static.news.ru/photo/87c82528-cdcb-11ea-acb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

В Италии из-за пандемии коронавируса и последовавших из-за неё ограничений производство вина оказалось под угрозой.

Как сообщает CNBC, в Италии половина потребления вина приходится на бары и рестораны, которые были закрыты из-за ограничительных мер. Магазины, доля которых в продажах вина составляла около 15%, также не работали. При этом супермаркеты не смогли обеспечить достаточного объёма продаж даже при условии увеличения употребления вина в домашних условиях.

Более того, падение производства вина началось ещё в прошлом году из-за холодной весны и засушливого лета на Апеннинах. По словам директора по исследованиям IWSR Drinks Market Analysis Даниэля Меттьера, всё это привело к тому, что отрасль находится под угрозой.

Как писал NEWS.ru, в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, однако виноделы указывают на необходимость господдержки для отрасли.

Закон устанавливает запрет на использование импортного винограда и виноматериала для производства российского вина. По оценкам виноделов, собственных саженцев в России пока недостаточно и использование качественного импортного посадочного материала пойдёт лишь на пользу, но для его приобретения отрасли нужны субсидии.