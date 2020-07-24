Производство вина в Италии оказалось под угрозой

В Италии из-за пандемии коронавируса и последовавших из-за неё ограничений производство вина оказалось под угрозой.
Как
Более того, падение производства вина началось ещё в прошлом году из-за холодной весны и засушливого лета на Апеннинах. По словам директора по исследованиям IWSR Drinks Market Analysis Даниэля Меттьера, всё это привело к тому, что отрасль находится под угрозой.
Как писал NEWS.ru, в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, однако виноделы указывают на необходимость господдержки для отрасли.
Закон устанавливает запрет на использование импортного винограда и виноматериала для производства российского вина. По оценкам виноделов, собственных саженцев в России пока недостаточно и использование качественного импортного посадочного материала пойдёт лишь на пользу, но для его приобретения отрасли нужны субсидии.
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