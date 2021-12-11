Производители мяса птицы заявили о возможных перебоях в работе и росте цен

Национальная мясная ассоциация (НМА) направила письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором говорится о нехватке в стране аминокислот и витаминов, являющихся компонентами комбикормов. Это может привести к перебоям в работе заводов по производству добавок, используемых для кормления сельскохозяйственных животных и даже до сбоев в производстве мяса, пишет «Коммерсант». Сложности возникли как с импортными добавками, так и с компонентами отечественного производства. Участники рынка считают, что ситуация может продлиться до второй половины 2022 года.

В письме глава НМА Сергей Юшин рассказал , что сложности с поставками аминокислот и витаминов уже две недели испытывают как небольшие, так и крупные производители кормов. При этом происходят задержки в поставках не только импортных компонентов из Китая, но и от единственного в стране производителя лизина ЗАО «Завод премиксов № 1».

По мнению Юшина, ситуация в итоге может привести к временной остановке ряда комбикормовых заводов, а также к ухудшению качества кормов. Это вызовет рост себестоимости мяса.

Помощники Белоусова перенаправили вопросы НМА в Минсельхоз. В ведомстве подтвердили, что знают о данной проблеме, отметив, что механизмы стабилизации ситуации прорабатываются Россельхознадзором.

В Национальном кормовом союзе (НКС) сообщили, что кризис с импортом кормовых добавок связан в первую очередь с ростом цен на перевозки, снижением уровня их производства в КНР, а также с невысокой привлекательностью российского рынка для иностранных производителей.

Так, в конце ноября кормовой лизин в РФ стоил $2,75–2,8 за 1 кг. При этом в ЕС его стоимость составила $4,45–4,8 за 1 кг, а в США — $4,52–5,51 за 1 кг. На фоне ажиотажного спроса ЗАО «Завод премиксов № 1» не может обеспечить запрашиваемые объёмы поставок, и он также начал повышать цены. В сообщении, опубликованном на сайте производителя, говорится о том, что из-за повышенного спроса принимаются «все зависящие от него меры по обеспечению бесперебойной работы и наращиванию производства».

В Россельхознадзоре сообщили, что ведут работу над расширением импорта. В ведомстве отметили, что перебои есть и в других странах, в частности, в США, а проблема с лизином вызвана остановкой отгрузок от производителей из Бразилии, Франции и Южной Кореи.

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