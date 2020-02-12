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Так называемый налог на «болванки», который платят экспортёры и продавцы любых электронных устройств, может быть уменьшен. Об этом просит правительство ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Она обратилась в Минэкономразвития с просьбой уменьшить налог в пользу авторов музыки с 1% до 0,5%, сообщает газета «Ведомости».

Налог является компенсацией музыкантам за то, что пользователи могут бесплатно делиться музыкой и не платить правообладателям. В письме отмечается, что данный вид бизнеса имеет низкую рентабельность, которая не превышает 2-3%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России продолжит внедрение современных технологий в бизнес. Новшества касаются не только электронных сервисов, но и процедуры уплаты налогов, рассказал глава ведомства Даниил Егоров. Чиновник добавил, что с 2021-го отменят отчёты по земельному и транспортному налогам для организаций. Это не только снизит нагрузку на предпринимателей, но и сэкономит ресурсы ФНС.