16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Производителей официально заставят перерабатывать упаковку

15:59, 20 августа 2021
Производителей официально заставят перерабатывать упаковку Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Правительство может уже осенью внести в Госдуму законопроект о расширенной ответственности производителей в сфере переработки тары или упаковки. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Комментируя список из 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране, депутат заявил, что российские производители товаров получают огромные доходы за счёт того, что не несут ответственности за используемую ими пластиковую упаковку. По его словам, необходимо ограничить применение пластика, который не подлежит переработке, и установить ответственность производителей за загрязнение неперерабатываемыми отходами.


Они должны умерить свои аппетиты в получении сверхприбыли, которую они имеют, пользуясь отсталостью нашего законодательства, — сказал Бурматов, уточнив, что законопроект будет внесен правительством РФ.


Ранее Минприроды РФ представило список пластиковых товаров, рекомендованных к запрету в стране в течение нескольких лет. В перечень из 28 видов вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира и другие. В ведомстве подчеркнули, что запрет вступит в силу только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Так, трубочки, мешалки, столовые приборы из пластика предлагается заменить на бумажные, деревянные и другие материалы растительного происхождения. Для блистерных же упаковок альтернативой могут послужить бумажные ёмкости.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео