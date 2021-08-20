Производителей официально заставят перерабатывать упаковку

Правительство может уже осенью внести в Госдуму законопроект о расширенной ответственности производителей в сфере переработки тары или упаковки. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Комментируя список из 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране, депутат заявил , что российские производители товаров получают огромные доходы за счёт того, что не несут ответственности за используемую ими пластиковую упаковку. По его словам, необходимо ограничить применение пластика, который не подлежит переработке, и установить ответственность производителей за загрязнение неперерабатываемыми отходами.



Они должны умерить свои аппетиты в получении сверхприбыли, которую они имеют, пользуясь отсталостью нашего законодательства, — сказал Бурматов, уточнив, что законопроект будет внесен правительством РФ.



Ранее Минприроды РФ представило список пластиковых товаров, рекомендованных к запрету в стране в течение нескольких лет. В перечень из 28 видов вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира и другие. В ведомстве подчеркнули, что запрет вступит в силу только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Так, трубочки, мешалки, столовые приборы из пластика предлагается заменить на бумажные, деревянные и другие материалы растительного происхождения. Для блистерных же упаковок альтернативой могут послужить бумажные ёмкости.