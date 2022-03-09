Производитель виски Jack Daniel's приостановил работу в РФ

Американская корпорация Brown-Forman, которая является производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia, заявила о приостановке работы на территории России. Один из крупнейших американских производителей спиртных напитков и вина объявил, что присоединяется к призывам о мире, говорится на сайте компании.

Мы приостанавливаем коммерческую деятельность в России. Мы присоединяемся к мировому сообществу в призыве к миру, — отмечается в сообщении компании.

В Brown-Forman также указали, что оказывают помощь сотрудникам, работающим на Украине. Корпорации принадлежат ещё несколько известных брендов, среди которых Woodford Reserve, Old Forester, текила Pepe Lopez. В прошлом году российский рынок принёс Brown-Forman 1% от общей выручки.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития предлагает ввести процедуру внешнего управления в компаниях, которые ушли из России, и принадлежащих иностранцам не менее чем на 25%. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.