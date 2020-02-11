https://static.news.ru/photo/a5c4b3f2-4c98-11ea-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средства на реализацию госпрограмм по льготному автокредитованию могут закончиться в марте 2020 года. Речь идёт о проектах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в которых участвуют только собранные в России машины стоимостью до 1 млн рублей.

Об этом дилеров предупредил «АвтоВАЗ», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерских компаниях Lada.

Издание отмечает, что в 2020 году бюджет госпрограмм составляет 5 млрд рублей, которые способны простимулировать продажи почти 50 тыс. автомобилей. В прошлом году на подобное финансирование выделялось 9,4 млрд рублей. Это помогло россиянам приобрети 61,3 тыс. машин по программе «Семейный автомобиль» и 52 тыс. машин по программе «Первый автомобиль».

Ранее NEWS.ru сообщал, что рост среднего чека автокредита в России по итогам 2019 года связан с ростом стоимости транспортных средств низшей и средней ценовой категории. Об этом NEWS.ru рассказал управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, существенное влияние на автокредитование по-прежнему оказывает объём госсубсидий в рамках таких программ, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».