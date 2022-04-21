Прогноз: ВВП уйдет в минус, на сколько покажет время

Международный валютный фонд значительно ухудшил прогноз развития мировой экономики в 2022 году. Фонд прогнозирует, что мировой ВВП вырастет лишь на 3,6%. В январе прогноз был более оптимистичным — 4,4%. Вместо роста ВВП России на 2,8%, который эксперты фонда прогнозировали в январе, они предсказывают снижение на 8,5%. При этом цены на нефть и газ могут вырасти на 58 и 147%, соответственно. NEWS.ru спросил экспертов о реалистичности прогнозов МВФ на фоне стремительного роста цен на нефть.

По словам главного экономиста МВФ Пьера Оливье Гуринша, «перспективы мирового ВВП резко ухудшились, в основном из-за спецоперации России на Украине. Этот геополитический кризис разворачивается на фоне того, что мировая экономика еще не полностью оправилась от пандемии».

В этой связи экономисты МВФ пересмотрели 86% мировой экономики в сторону понижения. Среди развитых экономик мира больше всего (на 1,8%) понижен прогноз на 2022 год по Германии, ее ВВП вырастет не на 3,9% , как предполагалось ранее, а на 2,1%. Меньше всего на пострадают США и Канада. Прогноз роста ВВП этих стран уменьшился с 3,9 до 3,7% и с 4,1 до 3,9%, соответственно.

Среди развивающихся экономик есть три страны, прогноз роста ВВП по которым был пересмотрен в сторону повышения. Бразилия на 0,5% (было 0,3%, стало 0,8%), Нигерия на 0,7% (было 2,7% стало 3,4%) и Саудовская Аравия на 2,8% (было 4,8% стало 7,6%).

По Нигерии два основных фактора: во-первых, повышение цены на нефть, которое представляет собой благоприятный эффект условий торговли для страны, что увеличит добычу и экспорт нефти. И второй — сильный импульс, который заметен в ненефтяном секторе экономики, что помогло повысить прогноз роста ВВП, отметил на брифинге начальник отдела исследовательского департамента МВФ Малхар Набар. Рост по Бразилии во многом обусловлен поддержкой, которую ее экономика получает из-за положительного эффекта от более высоких цен на сырьевые товары (нефть, цветные металлы и т.д.), сказала заместитель директора департамента исследований МВФ Петя Коева Брукс. Чемпионом по росту ВВП может стать Саудовская Аравия из-за роста выручки от торговли энергоносителями.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВВП и цены

Прогноз по экономике России эксперты МВФ понизили. Вместо роста ВВП в 2,8% они теперь предсказывают его снижение на 8,5%. Спад может быть и больше, если антироссийские санкции будут ужесточаться, считают в МВФ.

«При таком варианте снижение ВВП может составить 17% к концу 2023 года», — считает главный экономист МВФ Пьер Оливье Гуринша.

Коллизией можно считать тот факт, что самое большое сокращение ВВП в истории современной России прогнозируется на фоне стремительного роста мировых цен на углеводороды. Фьючерсные рынки указывают на то, что цены на нефть и газ будут быстро расти в 2022 году (примерно на 55% и 147% соответственно), а затем опустятся в 2023 году по мере того, как предложение уравновесится, отмечают авторы доклада. Согласно этим данным, цена на нефть в 2022 году поднимется до $106,83 за баррель, однако в 2023 году вновь снизится на 13,3% — до $92,63. Фонд в докладе не приводит прогнозируемую цену на газ — только ее динамику. В четверг 21 апреля цена фьючерсов превышала $1047 за тыс кубометров. Ценовой рекорд в $3892 за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В январском прогнозе МВФ рост цен в 2022 году был меньше — 12% на нефть и 58% на газ, соответственно.

Высокие цены могут поддержать динамику ВВП, бюджетные доходы. В свою очередь — бюджетные трансферты, до определенной степени, поддержат производство и занятость, — сказал NEWS.ru инвестиционный менеджер «Альфа Капитал» Тимур Нигматуллин.

Мировые цены на нефть и газ влияют не только на показатели деятельности компаний нефтегазовой отрасли промышленности и смежных отраслей, но и на российскую экономику в целом через трансмиссионный механизм перераспределения доходов от добычи и экспорта — в первую очередь через бюджетную систему, пояснил директор Центра финансовой политики Финансового университета Вадим Понкратов.

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По его словам, сокращение нефтегазовых доходов федерального бюджета приводит к росту бюджетного дефицита, провоцирует заимствования и увеличение стоимости обслуживания государственного долга. Снижение поступления нефтегазовых доходов подрывает модель роста российской экономики, основанной на стимулировании спроса.

Значимость нефтегазовой отрасли промышленности в формировании доходов консолидированного бюджета Российской Федерации заключается не в большой ее доле в ВВП страны (она за два десятилетия XXI века колеблется от 15 до 21%), а в налоговой нагрузке, кратно превышающей таковую в других отраслях российской экономики, — сказал NEWS.ru Вадим Понкратов.

Например, до налогового маневра образца 2014-2018 годов, экспорт нефти, газа и продуктов их переработки составлял 65-68% российского экспорта в стоимостном выражении, но приносил в российскую казну более 99% вывозных таможенных пошлин. Прочие вывозные таможенные пошлины (на вывоз металлов, вооружений, древесины, продукции легкой промышленности и машиностроения, сельского хозяйства и прочих отраслей российской промышленности) принесли стране в среднем 0,87%.

В 2002 — 2021 годах (с момента формирования нового механизма налогообложения добычи углеводородов) доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета России составляла от 30,2% (2004 год) до 51,3% (2014 год). Последним на сегодня годом «нефтяного благополучия» стал 2018 год, когда нефтегазовые доходы составили 46,3% доходов федерального бюджета. В пандемийные 2020 и 2021 годы они составили 27,9% и 39,7% соответственно. Кстати говоря, в 2021 году дополнительные (сверх базовых, запланированных на уровне цены отсечения в соответствии с бюджетным правилом) нефтегазовые доходы принесли в федеральный бюджет 3 166,8 млрд руб. — более 14%, отметил Вадим Понкратов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Идем на рекорд

То, что МВФ пророчит падение ВВП РФ на 8,5% в текущем году, несмотря на сильный рост цен на энергоносители, Тимур Нигматуллин не считает коллизией. По его словам, цены на энергоносители не так сильно влияют непосредственно на объем российского ВВП.

«У нас достаточно развитая структура экономики, очень велика сфера услуг. Нефтегазодобыча занимала около 15 % в структуре ВВП в 2020 году. Рост или снижение цен на сырье важный, но не ключевой фактор динамики ВВП», — сказал он NEWS.ru. Для сравнения, в Саудовской Аравии более 40%.

По словам Вадима Понкратова, падение ВВП России в 2022 году составит 10,8% (в начале апреля подобные оценки с ссылкой на Минфин и Минэк приводил глава Счетной палаты Алексей Кудрин — прим авт) при условии не ужесточения санкционной повестки западных стран в отношении России.

В первой половине апреля введен в действие 5-й пакет санкций ЕС, которым инициированы санкции против российского угля. Шестой санкционный пакет предусматривает введение ограничений против импорта нефти в страны ЕС, что способно подорвать 1/3 российского экспорта нефти и более 60% российского экспорта нефтепродуктов. Рост цен на энергоносители поддержит поступления в российский бюджет при снижении физических объемов экспорта энергоносителей, добавил Вадим Понкратов.

Сокращение ВВП на 8,5% — это много, но важно понимать, что МВФ публикует прогнозы несколько раз в год и цифры в них могут меняться. А как реально изменится ВВП и будет ли побит предыдущий рекорд по сокращению экономики будет понятно к концу года. В истории России самое большое реальное сокращение ВВП имело место в 2009 году (-7,8%).