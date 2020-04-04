Проект энергетической стратегии РФ до 2035 года одобрен кабмином

https://static.news.ru/photo/6de82074-763f-11ea-b61f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российское правительство одобрило проект энергетической стратегии страны до 2035 года.
По оценкам Минэнерго, данная стратегия будет содействовать социальному и экономическому развитию Российской Федерации и укрепит позиции государства в мировой энергетике.
Решение Правительства: одобрить проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, — говорится в сообщении кабмина.
Как писал NEWS.ru ранее, Министерство энергетики поставило перед собой цель в условиях значительного спроса на топливо не допустить роста цен на него выше инфляции. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.