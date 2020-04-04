Проект энергетической стратегии РФ до 2035 года одобрен кабмином

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Кабмин РФ одобрил выделение средств МИД России на помощь российским гражданам, которые из-за пандемии коронавируса в мире не могут вернуться на родину.

Сообщение об этом появилось на правительственном сайте. Согласно ему, деньги будут выделены из резервного фонда. Средства пойдут на оплату проживания россиян, которые находятся на территории другого государства, а также на...