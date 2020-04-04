Экономика

Проект энергетической стратегии РФ до 2035 года одобрен кабмином

09:32, 04 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство одобрило проект энергетической стратегии страны до 2035 года.

По оценкам Минэнерго, данная стратегия будет содействовать социальному и экономическому развитию Российской Федерации и укрепит позиции государства в мировой энергетике.

Решение Правительства: одобрить проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, — говорится в сообщении кабмина.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство энергетики поставило перед собой цель в условиях значительного спроса на топливо не допустить роста цен на него выше инфляции. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

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