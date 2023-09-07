Продажу бензина на российских АЗС назвали убыточной «Петромаркет»: владельцы российских АЗС теряют деньги при продаже бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Розничная продажа бензина на российских АЗС приносит их владельцам убытки, сообщили аналитики исследовательской группы «Петромаркет». По данным экспертов, которые приводят «Ведомости», к началу сентября потери достигли отметки в 3 рубля за литр бензина марки АИ-92 и 2 рубля для марки АИ-95.

Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива – с середины августа, — рассказал изданию представитель «Петромаркета».

По мнению экспертов, ситуация связана с ростом оптовых цен. Так, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за семь месяцев стоимость топлива выросла в 1,5 раза. Более того, в начале сентября практически каждый день обновлялись исторические максимумы.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов отметил, что продажи бензина АИ-92 пока еще приносят прибыль, хотя маржа очень низкая — 0,63 рубля за литр.

Пока АЗС стараются удержать цену в пределах официальной инфляции, так как за этим следит Федеральная антимонопольная служба. Тем не менее с начала 2023 года стоимость литра бензина на заправках выросла на 4,8% при официальном показателе инфляции 3,4%.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев назвал положительный момент в ситуации с ростом цен на бензин. По его словам, это означает, что экономика больше потребляет, а значит и растет. Он также напомнил, что осенью цены всегда повышаются, и это доказывает статистика последних 30 лет.