Эксперты заявили о подорожании электроэнергии на 28% в ходе декарбонации

Борьба с выбросами углерода в атмосферу требует значительных средств. Так, для уменьшения их объёмов на 60% к 2050 году России потребуется сумма в 102,7 трлн рублей. Такую сумму приводят в отчёте «ESG и декарбонизация» специалисты «ВТБ Капитала». Согласно стратегии Минэкономразвития, выделение на эти цели будет выделено 88,8 трлн рублей, сообщил РБК. Но при этом Россия не должна стремиться к углеродной нейтральности «любой ценой».

Это дополнительные инвестиции, и любые инвестиции — в конечном счете за них платит потребитель, — рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках конференции в Глазго.

Борьба с выбросами неминуемо даст почву для роста цен для конечных потребителей внутри России, предупреждают аналитики. К 2050 году она в среднем оставит увеличение на 8%, при этом сильнее всего подорожает электроэнергия. Цены на неё для покрытия инвестиций должны будут вырасти на 28%. При этом последствия инвестиций в снижение выбросов метана в нефтегазовой и угольной отраслях в вопросе цен будут незначительны. При этом оборудование для декарбонизации (снижения выбросов парниковых газов до нуля), которое производится в России, может создавать дополнительные стимулы развития экономики. Но полностью вставать на эти рельсы стране не обязательно.

Самые большие затраты придутся на сектор транспорта, затем идут цементная промышленность, производство железной руды и стали. Менее капиталоемкими для декарбонизации являются такие отрасли, как утилизация отходов, электроэнергетика и проекты в сфере лесного хозяйства. Вместе с проектами, где можно снизить выбросы метана, на них приходится 59% от общего объёма выбросов в России. Всего же, для уменьшения их объёмов на 60% от состояния на 2019 года к 2050 году потребуется сумма в 102,7 трлн рублей.

Итоги Конференции ООН, по мнению экспертов, указывают на то, что большинство стран находится на пути глубокой декарбонизации. Согласно их данным, России необходимо будет потратить к 2060 году 479,8 трлн рублей, чтобы добиться полной декарбонизации экономики.

Ранее стало известно, что Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года пока представляетсобой не законченный документ, а лишь некую линию развития, которая не описывает ситуацию в реальном виде.