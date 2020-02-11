https://static.news.ru/photo/6233a0c6-4d1a-11ea-b150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ПриватБанк выставил на продажу семь нефтебаз в разных областях со скидками от 7% до 90%. Это объекты в Кировоградской, Житомирской, Харьковской, Сумской областях.

О продаже нефтебаз сообщает государственная система электронных торгов арестованным имуществом OpenMarket — СЕТАМ. Купить объекты можно до 20 февраля.

Производственные комплексы, которые стоили свыше $652 тыс., сейчас стартуют с $192 тыс. Объекты по $408 тыс. продаются за $41 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские власти готовят законопроект, который запретит возврат ПриватБанка бывшим акционерам, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.