Экономика

Приняты правила возмещения доходов по кредитам при строительстве жилья

09:34, 04 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство одобрило правила возмещения недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов при строительстве жилых домов.

Согласно постановлению, размещённому сайте кабмина, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения необходимо утвердить положение о Межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении доходов по займам.

В правилах говорится, что возмещение производится по кредитным договорам, заключённым до 1 мая текущего года, кредитным организациям в пределах средств, выделенных акционерному обществу «ДОМ.РФ».

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых. 

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