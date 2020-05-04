Приняты правила возмещения доходов по кредитам при строительстве жилья

Российское правительство одобрило правила возмещения недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов при строительстве жилых домов.
Согласно постановлению, размещённому сайте кабмина, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения необходимо утвердить положение о Межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении доходов по займам.
В правилах говорится, что возмещение производится по кредитным договорам, заключённым до 1 мая текущего года, кредитным организациям в пределах средств, выделенных акционерному обществу «ДОМ.РФ».
Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых.
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