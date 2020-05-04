Приняты правила возмещения доходов по кредитам при строительстве жилья

https://static.news.ru/photo/af83f7c0-8dd1-11ea-9b89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство одобрило правила возмещения недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов при строительстве жилых домов.

Согласно постановлению, размещённому сайте кабмина, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения необходимо утвердить положение о Межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении доходов по займам.

В правилах говорится, что возмещение производится по кредитным договорам, заключённым до 1 мая текущего года, кредитным организациям в пределах средств, выделенных акционерному обществу «ДОМ.РФ».

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых.