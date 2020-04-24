Банки получат 6 млрд рублей на возмещение доходов по льготной ипотеке

https://static.news.ru/photo/3c909a86-8659-11ea-8dbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых.

Шесть миллиардов рублей выделено из резервного фонда правительства на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным гражданам под 6,5% годовых, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу выдачи гражданам льготной ипотеки под 6,5% годовых. Льготы коснутся ипотечных кредитов, выданных с 17 апреля, и продлятся до 1 ноября 2020 года. Мишустин поручил компенсировать выпадающие доходы банков из федерального бюджета.

Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах страны. В правительстве отметили, что надеются привлечь до 250 тысяч заёмщиков и до 900 миллиардов рублей инвестиций в строительную сферу.