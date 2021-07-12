Принцип бумеранга: чем Россия может ответить на западные санкции

Беспрецедентное экономическое давление, оказываемое на Россию, грозит обернуться проблемами для всей мировой экономики. В ответ на запрет полётов российских самолётов над Евросоюзом и Северной Америкой Россия закрыла воздушное пространство для самолётов из 36 государств, для которых транссибирский маршрут был самым коротким путём из городов ЕС в Китай, Японию и Южную Корею. Облёт России увеличит дальность и стоимость полёта для пассажиров, а это грозит убытками (а возможно, и банкротствами) для авиакомпаний ЕС, акции которых уже обвалились на 6–20%. Россия могла бы воспользоваться зависимостью ЕС от российских энергоносителей. Отказаться от российских углеводородов Запад пока не может, поэтому вводимые ограничения так филигранно обходят поставки нефти и газа. Но помимо «трубы» у России есть ещё несколько козырей в запасе, которые она может использовать, чтобы показать, насколько экономика глобализирована. Каков может быть «наш ответ Чемберлену» — в материале NEWS.ru.

«А у нас в квартире газ. А у вас?»

Энергетические рынки сейчас и без того штормит — все виды ископаемого топлива в дефиците. Озабоченные «зелёной» повесткой западные политики на протяжении последних нескольких лет делали всё для того, чтобы сократить инвестиции в энергетический сектор. Но ставка на «зелёную» энергетику не сработала по многим причинам. Энергии ветра и солнца не хватило, чтобы закрыть потребности европейских государств. С приходом этого понимания биржевая цена на газ в Европе начала стремительно расти и в декабре достигла $2190 за тысячу кубометров. С момента начала спецоперации России на Украине цены на газ неуклонно растут. В понедельник, 7 марта, стоимость апрельских фьючерсов на газ достигала отметки в $3300 за тысячу кубометров. При этом российское голубое топливо продолжает без перебоев поступать в Европу, в том числе через украинскую газотранспортную систему, что подтверждает сам украинский оператор ГТС. Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток — 1» из-за запрета в отношении «Северного потока — 2», но не делает этого, сообщил в понедельник, 7 марта, журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Сергей Булкин/NEWS.ru

От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают, — добавил он.

В соответствии с графиком идёт и отгрузка нефти из РФ, сообщал ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году ЕС импортировал 155 млрд кубометров газа из РФ (140 млрд кубометров по трубе и 15 млрд кубометров в виде СПГ) — это порядка 45% от общего импорта газа Европой и около 40% от общего потребления.

Главное оружие, способное прямо сейчас «разорвать» западные страны изнутри, — это банальная остановка экспорта газа, который может прекратиться не только из-за разрыва контрактов, а скорее, из-за «случайного» выведения из строя оборудования, которое находится на Украине, — говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По словам эксперта, это приведёт к моментальному росту цен на газ вдвое, с чем привыкшие к стабильности европейские граждане будут крайне не согласны и выйдут на улицы. Европейским лидерам придётся как-то быстро налаживать отношения с РФ для оптимизации цен и покупки дополнительных объёмов, полагает Коган. Другое дело, что прекращение экспорта может оставить без крова и тепла миллионы людей. Да по самой России это могло бы больно ударить, ведь половину доходов страна получает от нефти и газа.

На российскую нефть приходится около 8% всех поставок нефти в мире. При этом Европа является крупнейшим экспортным рынком для нашего чёрного золота, на долю региона приходится порядка 53% поставок этого вида сырья. Прекращать поставки энергоресурсов в Европу в сегодняшней ситуации крайне невыгодно, считает эксперт информационно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик.

О введении торгового эмбарго постоянно заявляют западные политики, но в то же время поставки нефти и газа сейчас идут на максимуме. Одни ходят максимально заполнить свои резервы, другие стараются максимально продать, пока не введены ограничения. Ведь в противном случае диверсифицировать поставки нам по сути некуда, — рассуждает эксперт.

По её словам, объёмы производства СПГ пока не позволяют России существенно расширить рынки присутствия. Кроме того, для увеличения поставок трубопроводным транспортом как нефти, так и газа на сегодняшний момент недостаточно инфраструктуры в восточном направлении. К примеру, все дополнительные маршруты поставок газа в тот же Китай ещё не достроены, напоминает Кезик. То же самое касается и Пакистана с Индией, которые могли бы стать альтернативным рынком сбыта российских энергоресурсов.

Мир без чипов

Сырьевое ралли продолжается на мировых рынках. Цены не только на углеводороды, но и на цветные и драгоценные металлы устанавливают ежедневно новые рекорды. Россия является крупным экспортёром алюминия, никеля, титана и палладия — всех тех металлов, которые имеют большое значение для сектора высоких технологий. На долю российской горно-металлургической отрасли приходится более 40% от мировой добычи палладия. На неё же приходится свыше трети всего объёма поставок палладия в США (35%), подсчитали эксперты компании Techcet. Ещё выше зависимость Штатов в плане импорта инертного газа неона, который, как и палладий, используется в производстве полупроводников, тех самых чипов, дефицит которых наблюдался в 2021 году на фоне пандемии. Около 90% всего ввозимого в США объёма неона обеспечивает Украина. Причём здесь он преимущественно проходит очистку, большая часть газа, получаемого в больших количествах на металлургических предприятиях, поступает из РФ.

Автопогрузчик перевозит партию мелкогабаритных алюминиевых слитков в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании РУСАЛ в окрестностях города Саяногорска Илья Наймушин/РИА Новости

Литиево-ионные батареи могут остаться без российского никеля и меди, что нанесёт удар по планам перехода на возобновляемую энергетику и снизит темпы производств электромобилей, рассуждает Коган. Россия может перекрыть поставки гелия, фтора, скандия, подставив тем самым под удар производство смартфонов и автозапчастей. Иными словами, без высокотехнологичной продукции может остаться не только Россия, но и весь остальной мир.

«Хлеб за тысячу»

В 2021 году российский химпром стал крупнейшим в мире экспортёром мочевины, комплексных удобрений NPK (азот + фосфор + калий), аммиака, азотных растворов и аммиачной селитры. Россия занимает третье место по экспорту калия и четвёртое — по экспорту фосфатов, а также серы. На это обратил внимание немецкий аналитик сельскохозяйственных и сырьевых рынков Олаф Зинке.

Пробелы в поставках этих товаров фактически не могут быть заполнены из альтернативных источников. Санкции в отношении такого крупного экспортёра косвенно влияют на всю мировую торговлю удобрениями — и на цены, — констатирует он.

По словам эксперта, любой серьёзный запрет на торговлю российскими удобрениями способен спровоцировать продовольственный кризис во всём мире. Поэтому страшилки про «хлеб за тысячу» по-хорошему должны волновать не граждан России, самодостаточной в этом плане, а жителей недружественных к ней стран, считает Зинке.

Россия остаётся крупнейшим экспортёром пшеницы в мире (Украина занимает пятое место после Австралии). Ещё два года назад американский журнал The National Interest обратил внимание, что она могла бы использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве «инструмента политического воздействия». К 2028 году, по оценкам издания, РФ будет контролировать 20% глобального рынка зерна. По данным Министерства сельского хозяйства США, совокупный экспорт пшеницы из России и с Украины уже в 2021–2022 маркетинговом году составит 23% от общемирового объёма в 206,9 млн тонн.

Обойдут ли санкции продажу пшеницы, как это было с нефтью и газом, — пока неясно, но цены на данный продукт уже бьют рекорды. Это происходит из-за перебоев с поставками, к которым привели закрытие портов и блокировка судоходства на фоне обострения геополитической обстановки.

Урановая зависимость

На спекуляциях по поводу поставок из России растёт и цена на уран. И это ещё один вариант контрсанкций России. Рынок урана после десятилетней ценовой депрессии, случившейся после аварии на Фукусиме в 2011 году, начал выходить в растущий тренд, говорит доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, основной причиной тому послужил постепенный разворот политических взглядов на атомную отрасль как наиболее чистого и надёжного производителя энергии.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Политики в США, ЕС, Японии осознали, что атомная энергетика может дать возможность достичь амбициозных климатических целей. В связи с этим забвение отрасли остаётся в прошлом, — говорит эксперт.

Атомная отрасль США сильно зависит от российского дешёвого урана. По данным СМИ, ряд американских компаний сейчас пытаются надавить на Белый дом, чтобы вывести уран из-под санкций. Дело в том, что Штаты сильно исчерпали запасы урана. Они не способны обогащать его в объёмах, достаточных для покрытия собственных нужд, поэтому вынуждены его закупать, в том числе у России. В общей сложности за 2020 год поставки урана для США из РФ, Казахстана и Узбекистана составили примерно половину всего урана для американских атомных электростанций. А это 10,3 млн кг.

В Национальном институте энергетики США (National Energy Institute, NEI), объединяющем энергетические компании ядерной отрасли, заявили, что необходимо расширять рынок урана, искать новых поставщиков, однако признали, что без российского урана отрасль долго не протянет. Прекращение поставок обогащённого урана из РФ может обернуться для США закрытием атомных электростанций по всей стране и как минимум ростом тарифов на электроэнергию.

Ледяная мощь

А ещё хочется напомнить, что Россия — единственная страна, полностью контролирующая Северный морской путь. СМП очень интересует США, не только с военной точки зрения, но и с экономической — в качестве потенциального альтернативного маршрута для международных перевозок. РФ обладает уникальным ледовым флотом (порядка 40 судов), а кроме того занимает лидирующие позиции в освоении арктических территорий, которые важны как с точки зрения природных ресурсов, так и стратегического положения и торговли.

Павел Львов/РИА Новости

В распоряжении США есть всего пара кораблей. При этом российские большие атомные ледоколы являются незаменимым инструментом, необходимым для освоения этих невероятных богатств. Кроме того, без этих кораблей фактически невозможно использовать перспективные арктические маршруты, по которым скорость доставки грузов из Азии в Европу гораздо выше, чем у самых популярных на сегодняшний день логистических направлений, — рассуждает Тимофеев.