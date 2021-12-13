Названа причина дефицита зимнего дизельного топлива

Мощностей для производства зимнего дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах хронически не хватает, а его заменители вытесняются с рынка контролирующими органами, рассказал «Газете.Ru» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Зимний дизель оказался почти на 10 тысяч рублей за тонну дороже, чем летний.

Причина в том, что зимнего дизтоплива у нас хронически не хватало всегда — точно так же его не хватает и сегодня. Но раньше существовали заменители зимнего дизеля, в том числе суррогаты, практиковалось компаундирование летнего топлива с керосином. Сейчас с этим ведётся борьба на разных уровнях и разными структурами — от налоговой службы до структур государственного надзора и контроля, а заменить эти объёмы нечем, — пояснил глава Российского топливного союза.

По его словам, сдерживать розничные цены позволяет соглашение между государством и нефтяными компаниями, и это несмотря на то, что оптовые цены выросли почти на 30% за год.

Ранее сообщалось о грядущем крупнейшем дефиците дизельного топлива этой зимой в России. По оценкам экспертов, он составит от 1,7 до 6 миллионов тонн. Причиной дефицита называют беспрецедентный рост цен на дизельное топливо — на 26% за год.