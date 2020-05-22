Препарат против COVID-19 «Фавипиравир» переименуют в России

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Первый российский противовирусный препарат прямого действия для лечения COVID-19 с доказанной эффективностью — «Фавипиравир» — получил в РФ название «Авифавир». Соответствующие документы переданы в Роспатент.

Лекарство продемонстрировало наилучший результат по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, пишет ТАСС. Его эффективность превысила 80%. 21 мая 2020 года начался финальный этап испытаний. Для участия в программе пригласили свыше 300 пациентов.

Средство будет доступно только в больницах и медцентрах, но не в аптеках. Это связано с тем, что препарат необходимо применять под наблюдением врача.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.

Ранее NEWS.ru сообщал, что векторная вакцина от коронавирусной инфекции неофициально проверена на людях. Сами себе её ввели сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).