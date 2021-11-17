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Премьер Польши призвал ФРГ не сертифицировать «Северный поток — 2»

Премьер Польши Моравецкий: ФРГ не надо давать РФ дополнительные деньги закупками газа
05:21, 18 ноября 2021
Премьер Польши призвал ФРГ не сертифицировать «Северный поток — 2» Матеуш Моравецкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2». Процедуру сертификации российского проекта Германии следует прекратить, чтобы Москва не получила деньги, которые использует на новые вооружения, отметил политик в беседе с Bild.

Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения, — подчеркнул Моравецкий.

Он также обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу.

«Северный поток — 2» должен быть остановлен, — заявил польский премьер.

Ранее стало известно, что добиться сертификации «Северного потока — 2» Россия сможет, если «разделит» газопровод на две части, заявил сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась. По его мнению, в этом заключается «слабость» обновлённой Газовой директивы Евросоюза.

Кардась считает, что одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ даст «Газпрому» и его партнёрам возможность эксплуатировать газопровод на более выгодных условиях.

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