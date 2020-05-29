Премьер-министр РФ подписал постановление о возврате налога самозанятым

https://static.news.ru/photo/ca4f8d86-a1c1-11ea-812e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому налог самозанятым будет возвращаться автоматически без предоставления каких-либо документов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Как сказано в документе, государство вернёт самозанятым налог, который они уплатили в 2019 году. На эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение также подписал Мишустин.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении «Мой налог», — цитирует сообщение РИА Новости.

Вернуть самозанятым налоги за 2019 год поручил президент РФ Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики. Им будет предоставлен налоговый капитал в размере 1 МРОТ. При этом руководитель ФНС Даниил Егоров сказал, что к 1 июня более 670 тысяч самозанятых получат такую помощь в размере 12 130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.



Специальный налоговый режим для этой категории, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход, работает с 2019 года. Самозанятые не предполагают посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками. Для этого нужно установить на смартфон специальное приложение «Мой налог» и ввести свои данные.

Как писал NEWS.ru, предприниматели в Москве смогут подавать заявки на субсидии и после 1 июня.