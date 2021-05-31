Преимущества Северного морского пути перед Суэцким каналом объяснили в МИД

https://static.news.ru/photo/ad34fc86-c295-11eb-bc0f-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Северный морской путь (СМП) позволяет значительно сократить маршрут из Азии в Европу, что является одним из его преимуществ перед Суэцким каналом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил , что недостатки существующих морских коридоров выявил мартовский инцидент в Суэцком канале с контейнеровозом Ever Given. Поэтому важна диверсификация путей поставок и развитие альтернативных глобальных транспортных маршрутов.

Северный морской путь на 40 процентов короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяжённость позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду, — пояснил Корчунов.

Он подчеркнул, что в последние годы в России отмечают положительную динамику роста объёмов перевозимых по СМП грузов и развития судоходства.

Ранее стало известно, что блокировка Суэцкого канала в марте 2021 года показала необходимость развития Северного морского пути, заявил Николай Корчунов. Дипломат отметил, что востребованность СМП будет расти. Он подчеркнул, что альтернативы этому маршруту в условиях прекращения работы одной из главных мировых транспортных артерий нет.