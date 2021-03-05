Представитель ФРГ назвал «Северный поток — 2» мостом с РФ

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С учётом экономических соображений в настоящий момент было бы безответственно не завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, это было бы аналогичным шагом с точки зрения национальной экономики. Об этом в разговоре с российскими журналистами сообщил координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф.

Он подчеркнул, что к сегодняшнему дню проект уже завершён на 97%. В его реализации непосредственное участие принимают примерно 100 разных частных компаний.

Как сказал Заатхофф, газопровод важен как для диверсификации доходов, так и для снабжения ФРГ и Евросоюза. «Северный поток — 2», по его словам, является своего рода мостом между Германией и РФ. Также он объединяет Евросоюз с российской газовой сетью. Координатор немецкого правительства по международному сотрудничеству отметил, что данные связи необходимо не разрушать, а поддерживать и устанавливать. Даже в нынешнее время, подчеркнул он.

Кроме того, мы стоим перед серьёзными вызовами в связи с целями по защите климата на нашем континенте и в наших странах, которые, с моей точки зрения, достижимы лишь совместно. Я бы хотел увидеть успех в совместной работе, с немецкой и российской стороны, в соответствии с целями Парижского соглашения по климату до 2050 года, хотелось бы такого же интенсивного сотрудничества в энергетике, как и сейчас, однако, основанного на возобновляемых источниках энергии, таких как, например, водород, — цитирует Заатхоффа РИА Новости.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Как ранее писал NEWS.ru, отказ от реализации проекта «Северный поток — 2» опасен для Германии, поскольку он содержит в себе не только энергетическую и финансовую составляющую, но и получил большую политическую значимость. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.