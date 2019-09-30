https://static.news.ru/photo/15d24b3a-e355-11e9-b357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Замминистра экономического развития РФ Пётр Засельский сообщил, что предприятия, участвующие в национальном проекте по повышению производительности труда, не станут обязывать к эксперименту по переходу на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, ни одно из предприятий не выразило заинтересованности в сокращении рабочих часов.

Если говорить о предприятиях нашего нацпроекта, я хочу подчеркнуть, что никаких обязательств по участию предприятий в эксперименте по четырёхдневной рабочей неделе точно нет, — рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты» Засельский.

Он подчеркнул, что нацпроект направлен на то, чтобы сделать максимально полезным рабочий день, устранить потери в процессе производства, а не на то, чтобы сократить рабочее время.

Как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть формы регулирования времени труда человека. Глава кабмина отметил, что в качестве варианта можно рассматривать график с четырьмя рабочими днями в неделю либо уменьшить количество ежедневных рабочих часов. Сократить рабочую неделю до четырёх дней с сохранением уровня зарплаты ранее предложила Федерация независимых профсоюзов России.

Однако директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж заявил, что переход не четырёхдневную рабочую неделю требует серьёзного изучения всех мнений и нюансов, чтобы зарплаты и рабочие часы не изменились.