Предприниматели рассказали, как выживают в условиях карантина

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По новому указу мэра Москвы организации и ИП должны соблюдать меры безопасности для своих сотрудников на рабочих местах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

За несоблюдение этих мер владельцев бизнеса ждут огромные штрафы — до миллиона рублей или закрытие организации, сообщает «Комсомольская правда».

Предприниматели рассказали, как они пытаются сохранить бизнес в условиях карантинного режима. Они считают, что полностью соблюдать меры — невозможно.

Мы у себя приняли максимальные меры, чтобы не допустить распространения вируса. Регулярно проводим дезинфекцию, поставили установки для обеззараживания рук, мыло всегда есть, часть сотрудников отправили в отпуск и в офисе, где сидело от четырёх до шести человек, теперь двое — на безопасном расстоянии. Но как обеспечить его на складах — это вопрос, — привела слова руководителя группы компаний «Сириус», члена президиума «ОПОРы России» Юрия Савелова «КП».

Он отметил, что лучше заплатить огромный штраф, чем допустить закрытия любого бизнеса на 90 дней.

Ну, миллион рублей штраф — тяжело, но можно пережить. А закрытие на три месяца — это вообще убийство любого бизнеса, так и напишите! Если закроют на 90 дней, то и времени терять не стоит: тут же всех увольняй и закрывайся. Лучше пять миллионов заплатить, честно вам говорю! — отметил Юрий Савелов.

Врач дерматолог, косметолог Зоя Константинова заявила, что разрешение работать косметическим, массажным салонам, если у них есть лицензия, абсурдна, так как услуги в салонах подразумевают контакт специалиста с клиентом.

Это абсурд. Разрешение на оказание косметических и массажных услуг мне совершенно непонятно — там никак невозможно выдержать расстояние между специалистом и посетителем в 1,5 метра — манипуляции же оказываются руками, — пояснила Зоя Константинова изданию.

Она добавила, что не только опасается штрафов за нарушения, но и как врач не считает нужным нарушать эти меры безопасности.

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер отметил, что на предприятиях и складах ещё возможно соблюдение дистанции, однако в розничной торговле меры безопасности сложно контролировать владельцу бизнеса. Он пояснил, что в магазинах чаще всего нарушают дистанцию покупатели, а оштрафован за это будет предприниматель.

Если между сотрудниками ещё можно как-то обеспечить расстояние 1,5 метра, то между посетителями оно часто нарушается. <...> Хотя по громкой связи администрация магазина постоянно напоминает о безопасном расстоянии, но нарушение налицо, и формально за это можно наказать магазин, — пояснил Алексей Веллер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что организации и ИП, продолжающие работать не на дистанционном режиме, обязаны соблюдать меры безопасности для здоровья сотрудников, в том числе дезинфекцию и правила социальной дистанции. Соответствующий указ мэра Москвы вышел 4 апреля 2020 года.