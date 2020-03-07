Правительство РФ одобрило выделение средств на единовременные выплаты по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Указ о выплатах подписал в начале февраля президент Владимир Путин.
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Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит из федерального бюджета средства в размере более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Премьер уточнил, что ветераны должны получить эти средства в апреле–мае. Он подчеркнул, что задача правительства — обеспечить своевременное поступление выплат.
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