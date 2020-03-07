https://static.news.ru/photo/052f6f56-6050-11ea-abce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило выделение средств на единовременные выплаты по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Указ о выплатах подписал в начале февраля президент Владимир Путин.

Как следует из распоряжения правительства, выплаты получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие узники концлагерей, тюрем и гетто, их вдовы (вдовцы), а также труженики тыла. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее уточнил, что на выплату претендуют около миллиона человек. Участникам и инвалидам войны, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей выдадут по 75 тыс. рублей, труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей — по 50 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит из федерального бюджета средства в размере более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Премьер уточнил, что ветераны должны получить эти средства в апреле–мае. Он подчеркнул, что задача правительства — обеспечить своевременное поступление выплат.