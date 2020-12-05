Правительство РФ продлило особый порядок авансирования больниц

Российский кабмин продлил особый порядок авансирования поликлиник и больниц. Документ опубликовали 5 декабря на официальном сайте правительства.
Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, продолжат получать авансовые платежи в максимальном размере и тратить их на текущие нужды. Такой порядок продлевается до конца 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в постановлении.
Лечебные учреждения ежемесячно получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования, итоговые расчёты происходят за фактически выполненный объём медпомощи. Поток пациентов упал из-за пандемии COVID-19, сократились и доходы в коммерческом секторе здравоохранения. При этом зарплаты специалистов, коммунальные платежи, налоги и кредиты остались на прежнем уровне.