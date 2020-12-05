Правительство РФ продлило особый порядок авансирования больниц

Граждане РФ на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки осенью 2020 года вновь стали меньше платить за электричество и отопление. Опрошенные СМИ энергетики заявили, что отчасти рост долгов объясняется мораторием на штрафы за неуплату, принятым кабмином весной. Падение собираемости средств может повлиять на инвестпрограммы предприятий и вызвать рост аварийности на объектах, предупреждают эксперты.

В октябре 2020-го уровень оплаты за электроэнергию в РФ упал до 89,4%, тогда как годом ранее этот показатель составил около 92%, пишет ТАСС. Часть энергокомпаний отметили прямую связь снижения собираемости...