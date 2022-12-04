Правительство расширило субсидии и гранты для сельхозпроизводителей

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правительство расширило субсидии и гранты для животноводов и сельхозпроизводителей с 1 января 2023 года. Животноводы смогут получать субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции, говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

На субсидии животноводам в 2023 году предусмотрено 600 млн рублей. Также с января будущего года смягчаются условия предоставления субсидий для двух категорий аграриев, которые получают государственные гранты на развитие производства. Они распространяются на хозяйства, занимающихся развитием семейных ферм, и сельхозкооперативы, которые используют гранты на укрепление материально-технической базы.

Максимальный размер гранта остался прежним. Он составляет до 30 млн рублей для фермерских хозяйств и до 70 млн рублей для сельскохозяйственных кооперативов.

На дня пресс-служба кабмина сообщила о намерении правительства выделить 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, которые принимают участие в программах по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК». Это финансирование даст возможность экспортерам продукции АПК увеличить оборотные средства.

Ранее Росстат представил данные, согласно которым количество личных подсобных хозяйств в стране уменьшилось за пять лет почти на треть. Также упали посевы картофеля.