Правительство отказалось повышать сумму налогового вычета

Кабинет министров России отверг законопроект о повышении предельной суммы для получения налогового вычета в три раза — с 120 тысяч рублей до 360 тысяч.

Инициатива депутатов ЛДПР и сенатора Сергея Леонова приведёт к увеличению расходов из бюджетов субъектов Федерации, считают в правительстве. При этом в пояснительной записке нет оценки этих расходов и источников для их компенсации.

Однако авторы законопроекта всё равно внесли предлагаемый законопроект на рассмотрение в Госдуму. По их мнению, максимальная сумма была установлена более десяти лет назад и с тех пор не пересматривалась, тогда как рубль сильно девальвировался, а цены на товары и услуги заметно повысились. Однако сегодня кабмин отклонил проект.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил о введении налогового вычета для родителей детей-инвалидов. Вычет надо предоставлять на лечение даже после совершеннолетия ребёнка, считает он.

Вычет можно будет получить не только за собственное лечение, но и за родителей, супруга или детей до 18 лет, уточняет автор законопроекта. Предоставить его нужно и на совершеннолетних детей.