https://static.news.ru/photo/272905c0-5300-11ea-88c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

Вице-премьер Юрий Борисов одобрил пакет стимулирующих мер для развития нефтегазохимических проектов. В число этих мер входит введение льгот для используемого в отрасли сырья. В частности, речь идёт об обратном акцизе, который должен повысить интерес компаний к проектам по переработке сжиженных углеводородных газов и этана.

Как сообщает РБК, первоначально льготы для нефтегазохимии предполагали финансировать за счёт введения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ. Но в протоколе по итогам совещания у Борисова указано, что принятие нового законопроекта не приведёт к увеличению существующих налогов и сборов и не добавит новых.

Как писал NEWS.ru, член комитета Совфеда по экономической политике и бывший гендиректор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин назвал введение налога на добычу полезных ископаемых на попутный нефтяной газ (ПНГ) в качестве компенсации выпадающих доходов не очень хорошей идеей, хотя и понятной с точки зрения обеспечения и наполняемости бюджета. Он сообщил, что процент сжигания ПНГ остаётся высоким. Даже несмотря на то, что ЛУКОЙЛ уже объявил о 100-процентной утилизации попутного газа с 2030 года. Действия правительства он объяснил тем, что выделяя из бюджета средства на развитие данной отрасли, кабмин, конечно, вынужден думать и о компенсации затрат.