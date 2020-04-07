Правительство обсуждает меры по поддержке агропромышленного комплекса

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Стоимость нефти растёт на последних новостях относительно перспектив сокращения добычи ведущими странами. Во-первых, Россия выразила намерение снизить объёмы добычи на 1 млн баррелей в сутки. Во-вторых, Норвегия, которая не участвовала в процессе соблюдения квот с 2002 года, заявила, что присоединится к другим участникам рынка, снижающим темпы производства, рассказал NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Также котировки положительно отреагировали на слова американского президента Дональда Трампа. Политик заявил, что США могут рассмотреть возможность сокращения добычи нефти, если на это пойдут главные игроки отрасли. В ближайшей перспективе...