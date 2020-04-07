Правительство обсуждает меры по поддержке агропромышленного комплекса

В Правительстве обсуждается комплекс мер по поддержке российского АПК. Как стало известно NEWS. ru, об этом на совещании Председателя Правительства Михаила Мишустина с депутатами Госдумы от КПРФ в режиме видеоконференции сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
В перечень системообразующих организаций вошли 103 предприятия АПК, сообщила она. Сейчас ведется работа по формированию дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики. В частности, речь идет о льготном кредитовании предприятий АПК через механизмы АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг».
Кроме того, планируется оказание поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в связи с удорожаем посадочного материала, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и ветпрепаратов.
Как ранее писал NEWS.ru, российским табачным фабрикам разрешено возобновить производство, несмотря на ограничения из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие разъяснения региональным властям направило Министерство сельского хозяйства.
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