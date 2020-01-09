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Ресурсоснабжающие компании вскоре могут начать наказывать за повышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект поручено подготовить Минстрою. Об этом сообщила газета «Известия».

Речь идет о том, что ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счёт граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправдано, — привело слова первого зампреда фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева издание.

Депутаты подчеркнули, что особенно проблема завышения тарифов касается регионов.

Изменения в статью 157 ЖК РФ, предполагающие штрафы за завышение тарифов, внесут на рассмотрение в сентябре 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мосгаз обновит системы газоснабжения в 30 тысячах квартир Москвы.