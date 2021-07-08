Пенсионерам рассказали, как открыть инвестиционный счёт

Индивидуальный счёт должен быть у каждого финансово грамотного россиянина, к тому же он является одним из способов привлечения дополнительного дохода. Об этом «Федерал Пресс» рассказал финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский.

Инвестировать можно и нужно в любом возрасте, потому что инвестиции — это фактически единственный путь к безбедной или даже богатой жизни, — отметил эксперт.

Индивидуальный инвестиционной счёт (ИИС) — это специальный счёт для торговли на бирже, благодаря которому можно получить выгодные налоговые льготы. Также с помощью него можно совершать разные действия на рынке ценных бумаг.

Кроме того, у ИИС есть разделение по типам. Для неработающих пенсионеров есть один вид счёта, который позволяет избежать подоходного налога. Тем же, кто работает, лучше выбрать тип с уплатой налогов, которые можно вернуть с помощью ИИС. При этом определиться с выбором типа счёта необходимо в течение трёх лет.

При открытии счёта необходимо грамотно выбрать финансовую организацию. Нужно обратить внимание на размер комиссии депозитария, брокера за совершённые сделки и за ввод и вывод средств из компании.

Ранее были названы самые выгодные способы вложения средств. Россияне должны обратить внимание на облигации федерального займа — государственные ценные бумаги. У них приличная доходность, перекрывающая максимальные ставки банковских вкладов.