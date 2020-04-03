Повлиявшее на нефтяные цены заявление Трампа могло быть предвыборным ходом

https://static.news.ru/photo/a4dc3d06-75c0-11ea-9819-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia/Global Look Press

Всколыхнувший нефтяные котировки твит президента США Дональда Трампа о разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России» о нефтяной сделке с ОПЕК+, стал отличной возможностью продемонстрировать избирателям в США своё активное и продуктивное участие в нефтяной проблеме. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

Он напомнил, что сообщения Трампа в Twitter на протяжении 2018–2019 годов часто выступали сигналами для рынка нефти, после которых наблюдалась повышенная волатильность.

Но если ранее сообщения обычно демонстрировали недовольство президента США высокими ценами, то в этот раз впервые своим твитом Трамп спровоцировал активные покупки. Расплывчатая формулировка, намекающая на предварительные договорённости между нефтепроизводителями, но не заявляющая о них напрямую, может служить цели улучшить рыночный сентимент и, возможно, продемонстрировать избирателям своё активное и продуктивное участие в нефтяной проблеме, — считает Галактионов.

В четверг Трамп написал в Twitter, что провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России». Американский лидер выразил надежду, что Эр-Рияд и Москва сократят нефтедобычу на 10 млн баррелей.

Однако это привело к оживлению на нефтяном рынке, и цены на чёрное золото пошли вверх.

После этого в Кремле опровергли заявление Трампа о беседе Путина с саудовским принцем.

Позднее Трамп сказал, что в ходе его бесед с руководством России и Саудовской Аравии тема возможного сокращения добычи сырья в США не поднималась. Однако страны — экспортёры нефти всё же начали подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+.

Как писал NEWS.ru, ранее в Ираке заявили, что точная дата встречи ОПЕК+ пока не определена.