https://static.news.ru/photo/971843a4-be4b-11e9-9f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/imagebroker.com

Лидер оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич рассказал о потере экономикой Черногории около €2 млрд из-за санкций против России.

По его словам, раньше каждый третий турист и каждая вторая инвестиция были из России, теперь же местные бизнесмены сталкиваются с экономическими потерями, пишут « Известия ».

Как писал News.ru ранее, ответные меры России, введённые в августе 2014 года в ответ на санкции стран Запада, привели к разорению отдельных небольших ферм Чехии. Кроме того, контрсанкции снизили закупочные цены на фрукты для производителей в этой стране на 20%. Об этом рассказал председатель ассоциации садоводческих хозяйств республики Мартин Лудвик.