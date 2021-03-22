Потанин ответил Дерипаске на критику повышения ставки Центробанком

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Российский предприниматель Владимир Потанин заочно ответил бизнесмену Олегу Дерипаске на критику последнего решения ЦБ РФ повысить ставку до уровня 4,5% (на 0,25%). Подобное решение регулятор принял впервые с декабря 2018-го. Дерипаска не первый год заявляет, что Центробанк должен понизить ключевую ставку до уровня, который позволит бизнесу получать дешёвые кредиты. Он считает, что неизбежное обесценивание рубля, которое произойдёт после этого, будет компенсировано ростом зарплат граждан РФ.

Кроме того, регулятор не исключил её дальнейшего повышения. Дерипаска также считает, что политика ЦБ может привести к отставке правительства Михаила Мишустина после выборов в Госдуму осенью 2021-го. По словам Потанина, ЦБ РФ, повысив ставку, не «залез населению в карман», а отреагировал на угрозу инфляции. По его мнению, ведомство до этого могло снижать показатель или сохранять его, что и делало с июля 2020-го, когда он опустился до минимума в 4,25%.

Сейчас же пришло время оказать на инфляцию давление, не дать раскрутиться росту цен, — написал Потанин в закрытой группе в социальной сети Facebook.

Потанин признал, что решение ЦБ сделает займы более дорогими и изменит условия доступа к капиталу, но в основном, по его словам, это касается взаимоотношений бизнеса с кредитными организациями.

Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не «залез населению в карман», — отметил Потанин.

Миллиардер добавил, что Москва справилась со стимулированием финансовой системы лучше, «чем регуляторы большинства развитых экономик, которые ещё недавно учили нас монетарной политике». Бизнесмен привёл статистику, согласно которой в 2020-м на субсидии РФ потратила 4,5% ВВП, а падение ВВП, по оценке Росстата, составило 3,1%, тогда как в ряде государств властям пришлось потратить от 15% до 30% ВВП, однако это не спасло от падения показателей в диапазоне 6–11%.

Как писал NEWS.ru, большинство российских банков не планируют в ближайшее время повышать ставки по вкладам. Вместе с тем некоторые из них намерены предложить клиентам весенние акции, заявили представители кредитных организаций. В частности, Альфа-Банк, ОТП и Россельхозбанк повысили ставки уже в феврале. О существующем «вкладе с повышенной ставкой» также заявил банк «Открытие», однако там не уточнили, когда появилось это предложение для клиентов. Не собираются в ближайшее время повышать проценты по основным вкладам банки «Русский Стандарт», РНКБ, «Зенит», «Ак Барс», СМП банк и «Уралсиб». Там это объясняют тем, что ныне существующие предложения вполне соответствуют рынку.

При этом представители банковского сообщества не исключают, что ставки по вкладам в течение года будут плавно расти. Это будет связано с вероятным решением Банка России о завершении периода смягчения денежно-кредитной политики.