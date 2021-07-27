Поставщики предупредили о резком подорожании кофе в августе

Поставщики стали рассылать ретейлерам уведомления о подорожании кофе в августе на 10–12%. Главная причина — сокращение урожая зёрен в Бразилии из-за почти годовой засухи, которое может составить 30%, пишет «Коммерсант».

Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья в следующем году на 40–50%. Поставщики ссылаются на рост стоимости кофейных зёрен, а также на удорожание упаковки и логистики.

Бразилия в июле столкнулась с аномальными заморозками после сильнейшей засухи почти за сто лет. Падение температуры произошло в трёх основных регионах, где выращивается кофе.

Кроме того, роль сыграла пандемия, которая привела к нехватке обслуживающего персонала. Логистические сложности создали задержки в разгрузке. В результате в течение июля цены на кофейные зёрна выросли почти вдвое. Кроме Бразилии, проблемы с поставками кофе связаны с политическим кризисом в Колумбии — другим крупным экспортёром кофе.

По данным российских поставщиков, цены на кофе росли в течение всего года и первое подорожание началось уже в апреле-мае. Чтобы сохранить стоимость напитка для конечного потребителя, участникам рынка придётся снижать качество закупаемого кофе, а это уже чревато падением спроса.

Ранее сообщалось, что рынок обеспокоен заморозками в Бразилии и отреагировал на события подорожанием стоимости фьючерсов на кофе сорта арабика до двух долларов за фунт, это максимум с 2014 года.